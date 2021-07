Basket, Milwaukee Bucks vincono il loro secondo titolo Nba

Ansa

Trascinati da un leggendario Giannis Antetokounmpo, i Milwaukee Bucks hanno conquistato il secondo titolo Nba della loro storia (mancava da 50 anni, dal 1971) battendo in casa 105-98 i Phoenix Suns e vincendo 4-2 le finali al meglio delle 7 partite. L'ala greca ha regnato per tutta la partita realizzando una delle prestazioni più eclatanti della storia dell'Nba con 50 punti (solo 6 atleti c'erano riusciti in una finale), 14 rimbalzi e 5 stoppate.