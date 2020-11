Argentina, Maradona operato: riuscito intervento al cervello

"Diego Maradona", le immagini del documentario che arriva al cinema 1 di 6 Ufficio stampa 2 di 6 Ufficio stampa 3 di 6 Ufficio stampa 4 di 6 Ufficio stampa 5 di 6 Ufficio stampa 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L'intervento al cervello per la rimozione di un ematoma a cui si è sottoposto Diego Armando Maradona è riuscito. Il fuoriclasse, operato a La Plata, in Argentina, presso la clinica Olivos, sta bene. Lo riferiscono i media argentini. Maradona resterà ricoverato a La Plata per il decorso post operatorio.