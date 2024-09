Zucchero festeggia il suo compleanno con "Amor che muovi il sole", anticipo del nuovo album

Presentato in anteprima live la scorsa estate per i fan che hanno preso parte al suo tour italiano negli stadi "Overdose D`Amore", "Amor che muovi il sole" parla dell'amore in una forma universale, descrivendolo come una forza cosmica capace di muovere il sole, le stelle e il mare. "Non posso più sopportare un mondo senza l`amore che tutto muove - afferma Zucchero - questo è il senso di 'Amor che muovi il sole' che non è una traduzione letterale del brano dei Killers ("My Own Soul Warning") ma è un adattamento fatto da me per far suonare la canzone in italiano alla Zucchero. In-gioia (enjoy)".