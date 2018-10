Zoe Kravitz, nuda come mamma Lisa per la cover di "Rolling Stones"... 30 anni dopo

"Ho sempre amato così tanto quella copertina", ha detto Zoe: "Quando penso a Rolling Stones, questa è sempre l'immagine che mi viene in mente. È un'immagine davvero sorprendente di lei. È bello". E sorprendente è la somiglianza tra le due donne, bellissime e sensuali in egual modo. Somiglianza che ancora oggi è innegabile.



A differenza di Zoe, mamma Lisa era però solo parzialmente nuda sulla cover di "Rolling Stones". La rivista, tre decenni fa, aveva optato per mostrare le foto di Lisa completamente nude solo all'interno del numero. "Penso che fosse un po 'depressa quando scoprì che avrebbero usato la foto in cui lei aveva indosso la camicia come copertina", ha detto la star di "Big Little Lies", aggiungendo che posando nuda ha pensato sempre a sua madre: "Non è tanto la foto di per sé che trovo cool, ma il fatto di aver posato esattamente come mia madre avrebbe voluto fare...".



In linea con la tradizione, Rolling Stones ha chiesto a Zoe di definire la parola "HOT" e lei ha risposto: "'Per me hot significa qualcosa di vibrante, fiducioso e a suo agio con se stesso". La risposta di Lisa nel 1988 fu sorprendentemente molto simile: "La gente pensa che tu sia sexy se sei in TV, per me hot significa intransigente, non conformarsi, non avere paura, solo essere ciò che sei e ciò che senti".