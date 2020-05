Zic torna alla musica con il suo pop psichedelico

LEGGIA ANCHE >

"Amici speciali": Alberto Urso conquista la seconda puntata, per Gaia ci sono lacrime...

"Top Level è il mare, è una bella serata, c'è sempre il sole - dichiara Zic - Sono io, la mia tenerezza, il mio amore, I miei amici, il mio gatto. Sono tutte le cose che mi fanno pensare che la mia vita sia incredibile, E c'è sempre il sole, sempre . La voglia di fare questo disco mi è venuta la scorsa estate".

Zic aveva già scritto delle canzoni che ascoltava a ripetizione in macchina, non riusciva a capire se erano forti o meno, e mentre raggiungeva la Versilia per un concerto ha capito che ne avevo bisogno: "Dovevo fare un disco, e non dovevo avere paura di niente. Ero pronto a fare qualcosa di bello, così l’ho fatto. 'Smarties' per me è sinonimo, fin da bambino, di dolcezza, felicità e, col senno di poi, tenerezza; è stata la prima parola che mi è venuta in mente per identificare quest’album ed è diventata il suo nome".

TI POTREBBE INTERESSARE: