La figlia dell'iconico attore, istrione e Peter Pan del cinema mondiale, scomparso nel 2014 , debutta con una pellicola horror, con Kathryn Newton e Cole Sprouse, uscita in questi giorni negli Usa. Nella commedia dark, che si ispira a "La moglie di Frankenstein" del 1935 di James Whale e ai lavori di Gene Wilder, ci sono tante "easter eggs", spiega la regista in un'intervista a TheWrap", e tra queste, quella emotivamente più forte si riferisce a papà Robin.

L'omaggio a papà Robin Williams "Pensavo che i fan avrebbero scovato l'uovo di Pasqua immediatamente ma non è stato così", racconta Zelda. L'easter egg che riguarda Robin Williams ha a che fare con il completo indossato da Sprouse nella scena finale dell'opera: "Indossa delle bretelle arcobaleno. Volevo solo un momento, in un mondo dove la morte non è permanente, per onorare papà. Quindi è stato divertente perché è stato tipo "Wow, nessuno se ne è accorto", ma mi piace anche questo, il fatto che sia così impercettibile", ha dichiarato la regista, che di recente ha rivelato qual è il suo film preferito del padre Robin. Le bretelle a cui fa riferimento Zelda Williams sono un capo che il padre indossava di frequente nella serie "Mork & Mindy", situation comedy andata in onda fra il 1978 e il 1982, che vede un giovane Robin Williams nei panni di Mork, un alieno umanoide arrivato sulla Terra dal pianeta Ork.

La trama Nel film di Zelda Williams Lisa Swallows (Kathryn Newton), è un'adolescente eccentrica e addolorata che ha perso sua madre a causa di un brutale omicidio anni prima. Lisa frequenta spesso il cimitero, attratta dalla tomba di un giovane scapolo (Cole Sprouse). Quando un fulmine riporta in vita lo scapolo, lei lo trasforma nel suo uomo perfetto - letteralmente prendendo in prestito parti del corpo - e insieme hanno una storia d'amore... meravigliosamente caotica.



Gli altri riferimenti Ma Robin Williams non è l'unico attore leggendario ad essere stato omaggiato in "Lisa Frankenstein".

"Ci siamo divertiti molto a lanciare piccole uova di Pasqua davvero carine nel film", ha detto Williams a TheWrap. “Ed è stato interessante vedere che la maggior parte di loro è stata avvistata da almeno una persona. Ma in realtà mi è piaciuto molto il fatto che siano così discreti da non essere notati da nessuno”.

Tra le uova di Pasqua c'è un riferimento alla "zia Shelley" di Lisa, un cenno a Mary Shelley, l'autrice del romanzo originale "Frankenstein". E, in linea con il periodo storico, c'è un momento in cui un personaggio pronuncia le parole "Dammit Janet", riferendosi a "The Rocky Horror Picture Show" (uno dei tanti film classici che hanno influenzato ciò che è diventata "Lisa Frankenstein").

I temi principali del film, una commedia noir, dalle tinte gotiche e dall'umorismo macabro, sono l'amore eterno, la resurrezione e la paura intorno al concetto della morte.



Chi è Zelda Williams Zelda Williams è figlia di Robin William e Marsha Garces Williams, seconda moglie dell'attore sposata nel 1989 e da cui ebbe anche il figlio Cody. L'ttore ha anche un altro figlio Zachary, nato nel 1983 dal suo matrimonio, durato 10 anni, con Valerie Velardi



Il nome Zelda, come confermato dal padre, Robin Williams, le è stato dato ispirandosi alla principessa della saga di videogiochi The Legend of Zelda di Nintendo. : 'Wow, nessuno lo ha notato', ma al tempo stesso lo amo perché è qualcosa di davvero impercettibile".