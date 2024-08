Zac Efron rompe il silenzio dopo l'incidente in piscina e torna ad allenarsi: "Felice e in salute, grazie per gli auguri", scrive l'attore di "High School Musical" postando uno scatto nelle sue storie Instagram mentre si allena a torso nudo, sollevando bilancieri sdraiato su una palla da ginnastica. Il 36enne era stato portato in ospedale lo scorso venerdì in seguito ad alcuni problemi sopravvenuti mentre nuotava nella piscina di una lussuosa villa ad Ibiza.