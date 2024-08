L'estasi neo psichedelica di Yves Tumor dal vivo in Italia

"Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds)" raggiunge nuove vette artistiche grazie a un sorprendente e inedito confronto con la musica pop. Senza dubbio la sua pubblicazione più intima e personale, l’album guida l’ascoltatore attraverso un viaggio spirituale concettualmente multiforme che intreccia tortuosamente l’oscurità con la luce, il pop con l’innovazione, la cacofonia con la calma e una solennità ecclesiastica. E' stato anticipato da quattro singoli: "God Is a Circle", un inebriante melange di melodie avvincenti e arrangiamenti avventurosi, "Echolalia", “Heaven Sorrounds us Like a Hood” e “Parody”. I video dei primi due sono diretti dal visionario Jordan Hemingway (già collaboratore di Yves Tumor per il video di "Secrecy Is Incredibly Important To The Both of Them"), regista capace di esplorare un mondo emotivo e trasgressivo, brillantemente condito con riferimenti al cinema d'essai degli anni 70.