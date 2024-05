Worm Up, da Carla Bruni ai Tangerine Dream per un'estate calda di concerti in teatro a Milano

La lunga estate calda dei concerti passa dal Teatro Dal Verme di Milano con Worm Up , nuova collaborazione tra Ponderosa Music and Art e I Pomeriggi Musicali per una rassegna con i protagonisti della scena internazionale, da ascoltare in condizioni ottimali grazie all’aria condizionata.

Worm Up prende il via il 2 luglio con Sofiane Pamart, che grazie alla sua attitudine ha dimostrato di saper unire in maniera efficace il mondo della composizione classica con i testi e le sonorità del rap. Fin da piccolo si dimostra un prodigio del pianoforte fino a diventare uno dei compositori classici contemporanei francesi di riferimento in tutto il mondo, mentre in Italia arriva all’attenzione del grande pubblico grazie all’ultimo album "Dreamers" in collaborazione con il pilota di Formula1 Charles Leclerc. Double bill il 3 luglio: da un lato Rhiannon Giddens, uno dei grandi nomi del folk americano degli ultimi quindici anni, che attraverso la sua musica ha saputo rivendicare il ruolo di africani e afrodiscendenti nella costruzione dell’identità americana. Dall’altro il menestrello texano Micah P. Hinson, la cui voce profonda e delicata narra storie fortemente poetiche. Il 4 luglio ci sono i Tangerine Dream, massimi rappresentanti della kosmiche musik, straordinaria new wave elettronica esplosa in Germania all’alba degli anni Settanta. La loro musica ha avuto un enorme impatto non solo sulla musica techno e il progressive rock, ma anche sul modo di comporre le colonne sonore dei film moderni.

Si continua con Carla Bruni, première dame della musica francese il 6 luglio. La sensibilità, le emozioni che emergono e la composizione musicale nei suoi album testimoniano un temperamento artistico unico tra desiderio di calma e semplicità, anima acustica e frammenti di melodia. L'8 luglio è la volta di Hania Rani, star della musica neoclassica, con un suono che fonde l’afflato classico delle produzioni pianistiche contemporanee europee e allo stesso tempo strutture reiterate e circolari; per amanti di Nils Frahm, Philip Glass e John Cage. La nuova linfa vitale del jazz britannico arriva il 10 luglio con il tastierista e produttore Kamaal Williams. Il 13 luglio chiude la rassegna il Quinteto Astor Piazzolla insieme all’Orchestra I Pomeriggi Musicali in un viaggio tra i capolavori del Nuevo Tango negli arrangiamenti sinfonici del maestro argentino.