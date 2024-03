Il quarto capitolo di Bad Boys

Il nuovo capitolo è diretto ancora una volta da Adil El Arbi e Bilall Fallah, e ritroveremo la coppia di amici al centro di un nuovo caso in un mix di azione e ironia sfrenata. Il loro vecchio capitano Howard, creduto morto in "Bad Boys for Life", è vivo ma pare sia coinvolto in alcuni loschi traffici. Qualcosa non quadra per Mike Lowrey e Marcus Burnett e per scoprire la verità si ritroveranno a loro volta coinvolti in disavventure che metteranno ripetutamente a rischio la loro vita. Nel casto oltre a Will Smith e Martin Lawrence troveremo anche Alexander Ludwig, Vanessa Hudgens, Eric Dane, Paola Núñez, Rhea Seehorn, Tasha Smith e Ioan Gruffudd.