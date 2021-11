Will Smith e il troppo sesso: "Odio farlo sul set, l'orgasmo mi nauseava"

E' stato ed è uno dei sex symbol della tv e del cinema, ma Will Smith non ha un buon rapporto con il sesso sul set. Ospite del programma britannico "The Graham Norton Show", per promuovere il suo film "King Richard", l'attore ha infatti dichiarato che le scene osè sono "la parte peggiore del suo lavoro". Nel suo memoir ha inoltre confessato che anche nella vita reale l'orgasmo era arrivato a nausearlo.

Parlando della sua carriera, Will Smith ha ammesso che i ciak intimi sono quelli più impegnativi per lui. L'atmosfera sul set sarebbe molto diversa da quella che arriva allo spettatore. "Quando le vedi in un film c'è la musica e il vino. Sul set ci sono questi omoni che reggono il microfono, masticano e ti fissano", ha raccontato divertito.

Lui e la moglie Jada Pinkett non hanno mai fatto mistero di essere una coppia molto focosa e libertina, ma prima di incontrarla c'è stato un periodo in cui l'attività sessuale era diventata un problema per lui. Nel suo memoir "Will" ha infatti raccontato che dopo la fine della relazione importante con Melanie, che lo tradì, il sesso divenne una vera e propria malattia.

"Ero andato a letto solo con un'altra donna a parte Melanie, ma in pochi mesi mi trasformai in una iena. Facevo sesso con tantissime donne e questo faceva male alla parte più profonda del mio essere", ha scritto l'attore nella sua autobiografia. "Ho sviluppato una reazione psicosomatica all'orgasmo. Mi dava la nausea e qualche volta anche il vomito. Ogni volta speravo che la bella sconosciuta fosse quella che mi avrebbe amato e che avrebbe scacciato il mio dolore. Invariabilmente, però, si presentavano i conati e lo sguardo negli occhi delle donne mi faceva stare peggio".

