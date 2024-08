Lucio Corsi e Luca Ravenna per We Reading Festival 2024

Il festival inaugura giovedì 15 agosto con una lettura tratta da “Che la festa cominci” di Niccolò Ammaniti, curata da Luca Ravenna, stand-up comedian di punta della scena italiana forte del suo ultimo tour da 70mila paganti complessivi e in partenza in autunno con il tour europeo. Prima e dopo lo spettacolo, fino all’1:00 ci sarà il dj set di Disco Stupenda, party italo-disco–funk con i dj Tommiboy e Frank Villa. Venerdì 16 agosto alle 21:00 il palco ospiterà il giornalista Saverio Tommasi in coppia con l’editore ed ex parlamentare Giuseppe Civati. I due porteranno una lettura antologica con vari testi intramezzata da considerazioni e attualità dal titolo “Le Belle Parole”. A seguire alle ore 23:00 sul live stage il concerto della band Manuel Pistacchio, trio lo-fi pop della riviera.