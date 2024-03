Wanda Fisher è una "Star", il ritorno dopo 4 anni

Il nuovo tormentone

Il nuovo tormentone "La Star" vuole portare allegria, ironia e leggerezza. La Fisher, che alle spalle ha diverse collaborazioni con colossi della musica italiana come Battisti, Mina, Vasco Rossi, ha scelto di avere al suo fianco in questo progetto Chris, un giovane showman sardo noto per oltre che per i suoi brani, anche per il suo blog e per le sue performance radiotelevisive. Il singolo è in linea con "Favolosa", il pezzo precedente della Fisher, un vero e proprio tormentone che ha riscontrato un notevole successo, e con "Meravigliosamente Pazzesco", il cavallo di battaglia di Chris. Il messaggio che i due artisti vogliono trasmettere è proprio quello di sentirsi sempre liberi di essere se stessi. Anche nei momenti difficili c’è sempre il lato positivo, è compito nostro trovarlo e trasformarci un una ...Star !