"Vlad Dracula", il vampiro in lotta contro il tempo nel musical che mescola gotico e thriller

Una colonna sonora in stile hollywoodiano, scritta da Avecone, che strizza l'occhio ai grandi compositori con canzoni originali che attraversano tanti generi musicali; un allestimento scenico e luci in stile post-industriale che evocano i miti della filmografia; abiti ispirati all'epoca vittoriana ma contaminati con tessuti e materiali tecnologici; un cast che porta sul palco: tutto questo è il musical "Vlad Dracula". L’opera è ambientata in un mondo steampunk di fine 800, all’alba dello sviluppo industriale moderno e dello sfruttamento delle nuove risorse energetiche, nell'attimo esatto in cui per l’uomo ha avuto inizio un pericoloso conto alla rovescia che lo ha portato fino ai giorni nostri. In un momento così cruciale, anche l'immortale Dracula diventa vulnerabile e si trova a fare i conti lo scorrere del tempo, esattamente come qualsiasi essere umano.

Il commento di Ario Avecone

"Sono un grande appassionato di cinema e di registi come Tim Burton, Guillermo del Toro e Christopher Nolan. Le atmosfere tetre e malinconiche di queste opere mi hanno spinto a mettere in scena una nuova storia, un nuovo racconto tratto dal noto romanzo epistolare di Bram Stoker. Dalla ricerca letteraria è nata l’ispirazione per creare e raccontare una nuova storia su Dracula: rivisitata, attualizzata e resa in un'innovativa forma di spettacolo, dove la musica, i video, le luci e tutti i media si fondono perfettamente" ha detto Ario Avecone. "Alla base di quei romanzi e quindi anche della nostra storia c’è sempre l’eterno dualismo tra il bene e il male, che è l’anima della riscrittura del testo e della regia di 'Vlad Dracula', dove ogni personaggio è stato curato nei minimi particolari sia da me che da Manuela Scotto Pagliara, co-autrice del testo. Le anime dei personaggi si rivelano spesso tormentate, ambigue, pur presentando una loro fragilità di base". E ha aggiunto: "La mia speranza non è tanto di fornire risposte, ma piuttosto di far emergere domande tra gli spettatori. Il modo migliore per rendere un’opera contemporanea allo stesso tempo spunto di riflessione, ma anche momento di divertimento e di puro intrattenimento".