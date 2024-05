Dopo Maddox e Zahara anche la figlia Vivienne rifiuta il cognome di Brad Pitt

La figlia più piccola (insieme al fratello gemello Knox) di Angelina Jolie e Brad Pitt prende le distanze dal padre. La 15enne, infatti, sulla locandina del musical "The Outsiders", ha usato solo il solo cognome della madre. Non si sa se il cambio sia stato fatto anche legalmente, una cosa è certa: nell'affaire della separazione della coppia , un tempo la più amata di Hollywood, è ancora guerra aperta. Pitt e Jolie hanno sei figli: Maddox, 22 anni, Pax, 19, Zahara, 18, Shiloh, 17, e due gemelli, Vivienne e Knox, 15.

La decisione di Vivienne Vivienne ha preso parte al musical lavorando con la madre e nel cartellone è apparsa con il nome Vivenne Jolie, e, appunto, non Pitt. Una notizia confermata dal magazine "People". Intanto entrambi i portavoce della coppia non hanno voluto rilasciare dichiarazioni.

Il primo è stato Maddox Il primo è stato il figlio Maddox che non solo ha testimoniato contro il padre ma ha anche voluto cancellare il cognome e tenere solo quello della Jolie. Un fascicolo del divorzio contiene infatti il racconto di un litigio con Maddox in aereo nel 2016. L’attore è stato accusato di violenza domestica. Maddox da tempo non vuole più saperne di Brad Pitt. Nei documenti non legali è già la prassi usata dal 22enne e vorrebbe che anche legalmente risultasse solo il cognome Jolie.

Poi è arrivata la figlia Zahara Anche figlia Zahara ha rinunciato al cognome Pitt, la ragazza etiope adottata dalla coppia di Hollywood nel 2005, ha deciso di "cancellare" il cognome del padre. La diciottenne durante una cerimonia universitaria si è presentata usando solo il cognome della madre. Proprio come fa ormai da anni il fratello maggiore Maddox. In un video pubblicato su X la ragazza si presenta infatti come "Zahara Marley Jolie", cioè con solo il cognome della madre.

Il figlio Pax contro il padre Non solo. Il figlio adottivo Pax Thien ha definito il padre uno "str...o di livello mondiale" e un "terribile essere umano". Le parole molto dure risalgono al 2020, quando il ragazzo, allora 16enne, scrisse un post su Instagram durante la festa del papà. La storia è stata svelata solo dopo tempo dal MailOnline ed è diventata virale. "Felice festa del papà - aveva scritto il figlio - a questo str...o di livello mondiale. Tu confermi ogni volta di essere una persona terribile e spregevole. Non hai nessuna considerazione o empatia verso i tuoi quattro figli più giovani, che tremano di paura in tua presenza... Tu hai reso la vita delle persone a te più vicine un costante inferno. Puoi raccontartela come ti pare, ma alla fine la verità un giorno verrà fuori. Quindi felice festa del papà, essere umano fottutamene terribile". Nel post Brad Pitt appariva mentre riceveva l’Oscar, nel 2020, come miglior attore non protagonista in "C’era una volta a… Hollywood" di Quentin Tarantino.

Le violenze sul volo privato nel 2016 Nel 2016 la favola è finita dopo che la coppia ha avuto uno scontro fisico durante un volo privato con i loro figli. Angelina denunciò che Brad aveva "soffocato" uno dei figli e ne ha "colpito" un altro in faccia, lasciando lei e i bambini con la sensazione di "ostaggio" e rannicchiati per la paura sotto una coperta per ore fino all'atterraggio. Ha anche affermato che lui l'ha afferrata per la testa, l'ha sbattuta contro un muro e l'ha scossa violentemente durante il volo, provocandole lesioni alla schiena e al gomito. L'avvocato di Pitt all'inizio aveva definito il racconto di Angelina "completamente falso" alla Cnn, ma poi ha cambiato versione: "Brad si è assunto le responsabilità per quello che ha fatto, ma non lo farà per le cose che non ha fatto".