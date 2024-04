Il film è diretto da Guillaume Maidatchevsky, che ha già portato sul grande schermo i documentari "Ailo – Una avventura tra i ghiacci" e "Kina e Yuk alla scoperta del mondo". In "Vita da gatto" il regista, pur allontanandosi dallo stile documentaristico, dà nuovamente prova della propria sensibilità firmando un live action per tutta la famiglia.

"Vita fa gatto", al centro l'amicizia tra animali e bambini

Tratto dal romanzo "Rroû", classico francese di Maurice Genevoix, "Vita da gatto" è una storia di amicizia e crescita dal significato universale, che rappresenta in modo genuino il mondo felino e l'intima relazione che si può instaurare tra gli animali e i bambini. Il film segue il viaggio di Clémence (la giovanissima Capucine Sainson-Fabresse) e del suo gattino che ha trovato in soffitta, Rroû. I due lasciano la loro casa di Parigi per trascorrere le vacanze in campagna. La piccola Clémence è alle prese con l’accettazione della separazione dei genitori e ha bisogno di tutto il sostegno e conforto che il suo piccolo amico può darle.