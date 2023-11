Tra Vincenzo Salemme e Max Tortora è "La guerra dei nonni".

Tgcom24

La trama del film Gerri (Vincenzo Salemme) è un nonno attento e premuroso, vive con la famiglia della figlia, aiuta in casa e si prende cura dei suoi amati nipoti. In questo perfetto equilibrio familiare irrompe nonno Tom (Max Tortora), che dopo anni vissuti all’estero torna in Italia per trascorrere un po’ di tempo con i nipotini. Esuberante e chiassoso, nonno Tom è pronto a infrangere ogni regola stabilita da nonno Gerri pur di realizzare i desideri dei bambini e conquistare il loro amore. Dall’incontro tra Gerri e Tom nascerà un’accesa competizione che darà vita a una serie di esilaranti sfide tra nonni, senza esclusione di colpi… e colpi di scena.

Le parole del regista "Questi due nonni sono come cani e gatti e ci piaceva che ricordassero Tom & Jerry, una citazione questa trasversale anche al pubblico più giovane. Amavamo insomma l'idea del contrasto mettendo in campo come valore aggiunto due attori straordinari che hanno allo stesso tempo una corda comica e una sentimentale, due territori spesso antitetici", dice il regista napoletano al suo quarto film Dopo All'ultima spiaggia (2012), Troppo napoletano (2016) e Benvenuti in casa Esposito (2021).

La comicità per Salemme La comicità cos'è? "Si capisce quando hai fatto bene una cosa quando senti ridere - dice Vincenzo Salemme -, non ci sono formule o segreti. Anche la volgarità può funzionare se fai ridere, io preferisco far ridere senza volgarità, comunque non ci sono ricette".