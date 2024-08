Victoria De Angelis annuncia un singolo con la popstar Anitta. La bassista dei Maneskin lancia il nuovo brano "Get Up B**ch" sui social dopo il suo tour europeo come dj. Un nuovo percorso da solista, anche perché la band si è presa una "pausa" dopo gli show in Giappone. La canzone uscirà il 30 agosto e, a giudicare dal titolo e dalla breve anteprima, sarà esplosiva.