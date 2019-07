Verdone a Garrone tra i nuovi membri dell'Academy

L'Academy ha fatto sapere che per la prima volta è stata raggiunta la parità di genere, e ha anche sottolineato che la percentuale di persone di etnia non bianca è salita al 29%, contro l'8% di soli 4 anni fa e il 16% del 2019. Da tempo l'associazione che ogni anno vota per assegnare gli Oscar sta cercando di scrollarsi di dosso l'etichetta "oscarsowhite" a causa, fino ad ora, di una sproporzione tra membri maschili e femminili nonché di etnia tra i suoi membri.



Tra le star di Hollywood, i nomi nuovi vanno da Lady Gaga a Tom Holland, passando per Claire Foy, Alexander Skarsgard ed Elisabeth Moss. Tra gli altri italiani aggiunti alla lista di giurati ci sono il montatore Marco Spoletini, i supervisori degli effetti visivi Francesco Grisi ("Il primo re"), Alessandro Cioffi ("Thor: Ragnarok") e Gaia Bussolati ("The Greatest Showman"), le produttrici Francesca Cima ("Youth" e "La grande bellezza") e Donatella Palermo ("Fuocoammare").