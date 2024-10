Anche i Negrita a "Venezia Sounds", una serata tra musica e ricerca medica

“Venezia Sounds - prosegue Edy Campo, Presidente Associazione Medicine Rocks - è il nostro modo per continuare a celebrare Tomaso Cavanna e il suo grande amore per il mondo dell’arte, per la musica e per gli artisti in particolare. Ma Venezia Sounds non è solo per Tomi, è anche per Manuel, per Valerio, per Giovanna e per tutti gli amici e gli affetti che spesso, troppo spesso e troppo giovani, sono mancati a causa di una malattia che sempre di più deve diventare curabile. Questa serata, quindi, non è solo un tributo a un grande uomo, ma un’opportunità per tutti noi di contribuire attivamente a una causa di fondamentale importanza. La musica diventa il mezzo per supportare la scienza e per dare voce a chi lavora instancabilmente e spesso in silenzio alla ricerca di nuove prospettive di cura che possano migliorare le nostre vite. Siamo grati a tutti coloro che parteciperanno e sosterranno questo progetto che unisce arte e ricerca in un’unica, potente, esperienza.”