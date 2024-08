Venezia 81 apre con Tim Burton, 5 italiani per il Leone d'oro

"Joker: Folie à deux" di Todd Phillips, uno dei film più attesi al Lido e sequel del film Leone d'oro a Venezia nel 2019 e campione d'incassi. Joaquin Phoenix è rinchiuso nel manicomio criminale in attesa di processo, qui incontra Lady Gaga. "Kill the Jockey" dell'argentino Luis Ortega. Una coppia di atleti deve decidere cosa fare del proprio futuro. Il comportamento autodistruttivo di Remo mette in ombra il suo talento mentre Abril, futura fantina, è incinta di Remo e deve decidere se avere un figlio o continuare la carriera. Dopo dodici anni torna al Lido Walter Salles regista brasiliano di "Central do Brasil" (1998) con "I'm Still Here". Fernanda Torres è una donna che cerca la verità sul marito scomparso durante la dittatura militare in Brasile. Il film è la ricostruzione di una vicenda autentica, quella dell' ex deputato socialista Marcelo Rubens Paiva. "Youth - Homecoming" di Wang Bing è l'ultimo capitolo della trilogia del regista che ha già dedicato il primo capitolo Youth Spring a un gruppo di giovani lavoratori tessili che si spostano dai loro villaggi rurali per lavorare in manifatture cittadine, film in concorso a Cannes l'anno scorso. In questo terzo capitolo che approda al Lido c'è il ritorno a casa dei ragazzi, dopo il fallimento della fabbrica in cui erano impiegati e sfruttati a Zhili, vicino a Shanghai.