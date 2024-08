Rivoluzione a Venezia 81, debutta una sezione per le serie tv

Ci sono tanti esempi sparsi sia nella storia del Lido che in quella di altri festival come Cannes, ma sono limitati a eventi non organici. Qui invece nell'edizione del Festival 2024 dal 28 agosto al 7 settembre debutta una sezione vera e propria, per ora limitata a qualche titolo, poi si vedrà, al momento fuori concorso poi chissà se avrà una sua giuria (è stata introdotta anni fa per i classici restaurati, dunque tutto è possibile). Come anni fa Venezia aprì ai film degli streamer (il caso Netflix nel lontano 2015 con "Beasts of no nation" di Cary Fukunaga in concorso, cui seguì nel 2017 la produzione italiana "Suburra la serie") in quanto "nuovo che avanza, sarebbe antistorico escluderlo", come disse il direttore Alberto Barbera nel duello a distanza con Cannes, ora il Lido fa un deciso passo in avanti con la sezione serie.