“Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary”, il titolo dello straordinario spettacolo con il quale il quale il cantautore apre ufficialmente le celebrazioni per il quarantennale dall'uscita del disco "Cuore", che contiene brani diventati Storia della musica italiana, nella loro attualità, ed inni generazionali come “Notte prima degli esami”.

La grande festa dei 40 anni Sul palco dell'Arena Venditta e la sua superband porteranno live i brani dell'album insieme a molti altri grandi successi della sua lunga e straordinaria storia musicale.

L'album "Cuore" è il nono album di Antonello Venditti, pubblicato nel 1984. Si tratta del secondo lavoro uscito per la Heinz Music, ristampato su CD dalla stessa casa discografica agli inizi degli anni novanta.

Il 33 giri, i cui testi e le musiche sono dello stesso Venditti, contiene alcuni brani che affrontano temi politici, come "Qui" e "L'ottimista", mentre a partire dal disco successivo questa tendenza andrà scemando.

Dall'album fu tratto il 45 giri "Ci vorrebbe un amico/Notte prima degli esami".

“Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary”, è prodotto e organizzato da Friends and Partners.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 18.00 di giovedì 1 febbraio su ticketone.it e nei punti vendita abituali.

"Notte prima degli esami" Scritta dopo la separazione da Simona Izzo, la canzone ripercorre le vicende di una notte d'estate. Nella prima parte ci sono "quattro ragazzi" (lo stesso Venditti con Giorgio Lo Cascio, Francesco De Gregori ed Ernesto Bassignano) che escono da un locale dopo un'esibizioe con i loro strumenti. "La vita non li spezza", scrive Venditti e tutti inseguono un sogno . Nella seconda parte i protagonisti sono due giovani, un ragazzo e una ragaza, che si incontrano la notte prima della maturità per fare l'amore. L'iniziazione sessuale di lei si mischia alla vita notturna romana. C'è anche una terza partem finale in cui il Venditti ormai adulto e cantautore di successo, guarda le luci accendersi sul palco, sul finire del brano.



La carriera Antonello Venditti, all'anagrafe Antonio Venditti, classe 1949 è considerato fra i più popolari e prolifici cantautori della cosiddetta "scuola romana". Il suo esordio discografico è datata 1972, Nel corso della sua carriera ha scritto un vastissimo repertorio di canzoni d'amore e d'impegno sociale e venduto 40 milioni di copie. Tra i riconoscimenti ricevuti due premi Lunezia, nel 2004 e nel 2012: il primo per l'album "Che fantastica storia è la vita" e il secondo per l'album "Unica", entrambi per le qualità musical-letterarie.

Il tour con De Gregori Si è concluso il 23 dicembre il lunghissimo tour di Antonello Venditti e Francesco De Gregori.

I due cantautori, che nel 1972 debuttarono insieme con l'album "Theorius Campus", sono stati protagonisti del "Venditti & De Gregori" tour che ha avuto inizio all'Olimpico di Roma il 18 giugno.

"L'idea di cantare insieme", aveva raccontato De Gregori: "non ci era mai passata per la testa in tutti questi anni. Abbiamo avuto una carriera parallela, diversa anche per repertorio, per stile e per atteggiamenti, ma ci siamo sempre tenuti d'occhio".

L'evento, con oltre 250mila biglietti venduti, ha sempre registrato il sold out.