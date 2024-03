A Vasco Rossi il XV Premio del Vittoriale: "Un ribelle gentile"

Il tour estivo di Vasco

A giugno Vasco tornerà dal vivo con un tour 2024 negli stadi. Dopo la data zero allo Stadio Comunale di Bibbione, il Blasco occuperà lo stadio San Siro per quasi un mese, con 7 date tutte sold-out, 07, 08, 11, 12, 15, 19 e 20 giugno. Per proseguire per una residency di oltre una settimana a Bari, con il poker 25, 26, 29 e 30 giugno allo stadio San Nicola. Da anni il rocker di Zocca ci ha abituato ai suoi record in fatto di sold out. Via social lui ci ha scherzato su, chiamando le date di Milano e Bari 7+4 "SUPER E20". Un bel traguardo per il cantautore, che 40 anni fa cambiò il panorama rock italiano.