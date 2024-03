Addio a Gabriella Sturani: ex di Vasco Rossi e madre di suo figlio Lorenzo

Tgcom24

Vasco Rossi e la Sturani, originaria di Masi Torello, nel Ferrarese, si erano conosciuti nell'estate del 1980 in riviera romagnola. Il loro incontro era stato rievocato dalla stessa Gabriella in una intervista rilasciata a "Vanity Fair" una decina di anni fa. "Avevo 13 anni quando ho conosciuto Vasco. Ero con mia cugina in un locale di Rimini, con un gruppo di amici, uno di loro conosceva Vasco" aveva raccontato.

Troppo giovane per imbastire una relazione amorosa. Questa sarebbe arrivata tre anni più tardi. I due si incontrarono di nuovo nel luglio del 1983 e questa volta l'amore sbocciò, andando avanti per circa due anni. A mettere fine alla loro storia fu proprio la gravidanza di Gabriella. "Per Vasco - aveva ricordato lei - non era il momento per diventare padre".

Nonostante questo i due sono rimasti in buoni rapporti in tutti questi anni. "Rossi è il numero uno - aveva continuato Gabriella in quella intervista -. C'è sempre stato e ci sarà sempre, è il padre di mio figlio". Vasco dal canto suo non solo in tutti questi anni è sempre stato vicino a Lorenzo, ma non ha mai dimenticato Gabriella, tanto da dedicarla la canzone "Gabri" nell'album "Gli spari sopra" del 1993. Per Vasco un altro affetto che se ne va dopo l'amico Andrea Giacobazzi, che gli ispirò la canzone "Colpa d'Alfredo", morto poco più di un mese fa.