Valeria Marini inaugura il "Villaggio delle Meraviglie" a Milano

Domenica è stato invece il turno di Paolo Ruffini. sente. Il Villaggio delle Meraviglie è l’evento di Natale più atteso dell’anno. Da ricordare l’ingresso libero al parco e le animazioni gratuite; gli “incontri sotto l’Albero” con personaggi dello spettacolo e artisti e il sabato alle 16.30 al Teatro degli Elfi. Numerosi anche i momenti di intrattenimento, musica e laboratori per far trascorrere un momento di divertimento a tutta la famiglia. Tante le conferme in questa edizione, ma non mancano le novità come il personaggio virtuale, pronto ad accogliere i bambini prima dell’ingresso della Casa di Babbo Natale.

Appuntamento fino al 6 gennaio 2019 ai Giardini di Via Palestro che ospiteranno Il Magico Circo degli Elfi, le Slitte di Babbo Natale, le Pazze Slitte Volanti, il Regno di Ghiaccio, La Pista di Ghiaccio, la pesca al Pinguino, Viaggio al Polo Nord, la Scalata di ghiaccio, la Casa di Babbo Natale, l’Albero di Natale … ma anche le casette dei Dolciumi, il Mercatino degli Elfi e lo street food natalizio.