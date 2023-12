"Vacanze Natale Day", per un giorno torna nei cinema il film che ha inaugurato l'era dei cinepanettoni

Torna nei cinema "Vacanze di Natale".

A 40 anni di distanza dalla sua uscita, la commedia dei fratelli Vanzina che ha dato il via a un vero e proprio brand poi tramutatosi nel fenomeno dei cinepanettoni natalizi, tornerà nelle sale per un giorno solo, il 30 dicembre, in versione restaurata e rimasterizzata. Sarà il "Vacanze di Natale Day", uno speciale appuntamento per radunare tutti i fan che conoscono a memoria le battute e le scene più esilaranti del film e che ne ricordano perfettamente la colonna sonora in cui sono presenti alcuni dei brani più celebri di tutti gli Anni 80. E per completare il tuffo nel passato Filmauro e Nexo Digital invitano gli spettatori a scegliere un dress code rigorosamente Anni 80 per rivivere a pieno l'energia di quegli anni.