Usa, arrestato poco prima del Superbowl il rapper 21 Savage

Le autorità americane hanno arrestato il rapper britannico 21 Savage ad Atlanta, dove è in programma il Superbowl. L'arresto è motivato dal fatto che il rapper è negli Stati Uniti illegalmente da più di un decennio. Lo riportano i media, sottolineando che gli agenti della Us Immigration and Customs Enforcement ritengono che il rapper sia entrato negli Stati Uniti con un visto nel 2005 e sia poi rimasto nel paese nonostante il documento scaduto.