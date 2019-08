Usa, addio a Peter Fonda: la star di "Easy Rider" aveva 79 anni

Cinema in lutto, Peter Fonda morto a 79 anni Dal film "Easy Rider": Peter Fonda (seduto davanti) in moto con Jack Nicholson, accanto David Hopper IPA 1 di 13 Afp 2 di 13 Afp 3 di 13 Afp 4 di 13 Afp 5 di 13 Afp 6 di 13 Afp 7 di 13 Afp 8 di 13 Ansa 9 di 13 Ansa 10 di 13 Ansa 11 di 13 Ansa 12 di 13 Afp 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

A dare l'annuncio del decesso della star di "Easy Rider" è stata la famiglia, che alla rivista People ha detto: "E' con profondo dolore che condividiamo la notizia che Peter Fonda è morto". La causa del decesso è stata insufficienza respiratoria, dovuta a un cancro ai polmoni.



La famiglia ha chiesto il rispetto della privacy per poter piangere "la perdita di un uomo dolce e gentile", invitando tutti a "ricordare il suo spirito indomito e il suo amore per la vita" e "in suo onore a fare un brindisi alla libertà".



Il ruolo più importante che ha interpretato, quello che lo ha reso famoso, è stato nel film" Easy Rider", il road movie per eccellenza del 1969, con Dennis Jopper e Jack Nicholson. Fonda non ha solo interpretato un ruolo in "Easy Rider", il manifesto della cultura hippie degli Anni '60, ma ha anche partecipato alla stesura della sceneggiatura e alla sua produzione. Il 14 luglio è stato il cinquantesimo anniversario del film e Peter Fonda aveva organizzato festeggiamenti per settembre.



Sposato tre volte, Fonda era uno scettico di Donald Trump e nel 2018, in una delle sue ultime apparizioni pubbliche, stava celebrando il fatto che Paul Manafort stava per andare in prigione.



Nato a New York, Fonda ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 1961 con il debutto a Broadway. Due anni dopo invece arrivò l'esordio a Hollywood in "Tammy and the Doctor" prima e nella saga sulla Seconda Guerra Mondiale "The Victors" poi. Come Wyatt in "Easy Rider" diventò simbolo di un'intera generazione. Successivamente guadagnò diversi riconoscimenti, fra i quali due Golden Globe, due nomination all'Oscar e una agli Emmy.