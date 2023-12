Testo e musica del cantautore romano Niccolò Moriconi, che ancora una volta sorprende i fan con un annuncio inaspettato sui social. L'inedito arriva a 7 mesi dal ritorno live previsto per la prossima estate, il tour già da record "Ultimo Stadi 2024 – La favola continua...", 10 date tra cui una doppietta al Maradona di Napoli, all’Olimpico di Torino e, per il secondo anno di fila, una magica tripletta all'Olimpico della Capitale (la prima data è già sold out).

Tgcom24



Ultimo si conferma così per 3 anni di fila protagonista della musica live nei grandi stadi italiani. Già lo scorso anno “Ultimo Stadi 2022” superava il tetto dei 600mila biglietti per 15 date con la conquista dello scettro assoluto della musica dal vivo estiva, passando il testimone a “Ultimo Stadi 2023 – La favola continua…”, che solo due mesi fa calava l’ultimo sipario di uno show record da 342.532 presenze, in sole 6 date completamente imballate.Il risultato è un incredibile palmarès da 33 stadi a soli 27 anni in appena 5 anni (al netto di una pandemia).





Ufficio stampa

Il nuovo singolo arriva a poco meno di un anno dalla pubblicazione di "Alba", il secondo album dell’artista prodotto dalla sua etichetta Ultimo Records.

I suoi successi e i suoi record Ultimo ha pubblicato cinque album in studio e ventisei singoli come artista principale, tra il 2017 e il 2023; diverse sono anche le collaborazioni con altri artisti. Ha conseguito 62 dischi di platino e 20 dischi d'oro, corrispondenti a 4 660 000 copie certificate FIMI. La certificazione più alta per gli album in studio è stata la certificazione FIMI di quintuplo disco di platino per le oltre 250 000 copie vendute ottenuta sia da "Peter Pan" sia da "Colpa delle favole", mentre invece per i singoli la certificazione più alta ricevuta è stata la certificazione FIMI di quadruplo disco di platino per le oltre 280 000 copie vendute ottenuta sia da I tuoi particolari che da Pianeti.

Nel corso della sua carriera, Ultimo ha raggiunto la prima posizione in classifica sia con gli album che con i singoli; in particolare, ha raggiunto la prima posizione nella classifica album nel 2019 sia con "Peter Pan" (quindi un anno dopo la sua pubblicazione) sia con "Colpa delle favole" (posizione mantenuta per 5 settimane consecutive), nel 2021 con "Solo" e nel 2023 con "Alba" (posizione mantenuta per 3 settimane consecutive), e nella classifica singoli nel 2019 con "Tutto questo sei tu". Inoltre, "Colpa delle favole" è risultato anche essere l'album più venduto del 2019.

Giulia Parmigiani

Queste le date di "Ultimo Stadi 2024 – La favola continua..."

2 giugno 2024 – Trieste Stadio Nereo Rocco (DATA ZERO)

8 giugno 2024 – Napoli Stadio Diego Armando Maradona

9 giugno 2024 – Napoli Stadio Diego Armando Maradona

15 giugno 2024 – Torino Stadio Olimpico

16 giugno 2024 – Torino Stadio Olimpico

22 giugno 2024 - Roma Stadio Olimpico (SOLD OUT)

23 giugno 2024 – Roma Stadio Olimpico

24 giugno 2024 – Roma Stadio Olimpico

28 giugno 2024 – Messina Stadio San Filippo

6 luglio 2024 – Padova Stadio Euganeo