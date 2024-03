Geolier e Ultimo insieme per "L'ultima poesia": il loro singolo in rampa di lancio

L'annuncio ufficiale è arrivato con un video social in cui si vede Ultimo al piano accompagnare Geolier che canta un pezzetto della canzone. Due pezzi da novanta che insieme sono pronti a far sentire il proprio peso nei prossimi mesi, in cui saranno anche attesi da importanti appuntamenti live. A produrre il pezzo altri due Re Mida delle hit estive, Takagi & Ketra .

Tgcom24

La collaborazione tra il rapper e il cantautore era di fatto in cantiere da qualche mese, già dallo scorso autunno ma solo ora vede la luce. Anche perché in mezzo per Geolier c'è stato l'impegno del Festival di Sanremo. Tra l'altro è curioso vedere uniti insieme i due artisti che in questi anni proprio a Sanremo hanno vissuto un'esperienza analoga, ovvero quella di risultare vincitori nelle preferenze del televoto ma poi vedersi sfuggire il trionfo finale per il voto delle altre giurie.