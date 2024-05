Ultimo riparte da "Altrove" e scalda i motori per il tour estivo negli stadi

Ultimo e il duetto storico con Mezzosangue

In "Altrove" trovano spazio otto inediti, attraverso i quali Ultimo racconta il suo mondo musicale e personale. Tra questi "Neve al sole" e "Occhi lucidi", presentata lo scorso dicembre al FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli, durante un evento a cui è seguita la donazione di luminarie per dare luce al quartiere durante le feste e un quadro realizzato dallo stesso artista. L'unica collaborazione del disco è quella con Mezzosangue per "Diluvio universale", che è anche il primo duetto in assoluto presente all’interno di un album di Ultimo. Per il rapper romano la traccia è "nata come nascono le cose belle, senza pensare a nulla, in studio con due birre e una chitarra".