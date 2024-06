Al live numero zero di Trieste, che ha fatto da collaudo e messa a terra del tour (grazie all’impiego di 150 lavoratori locali impiegati per allestimento e disallestimento e 500 operatori per sicurezza e controllo), seguirà una doppietta al Maradona di Napoli (8-9 giugno, la prima sold out), bis anche a Torino (15-16 giugno, la prima sold out) e, per il secondo anno di fila, una magica tripletta all’Olimpico di Roma (22-23-24 giugno, le prime due sold out). Tappa unica in Sicilia il 28 giugno allo Stadio San Filippo di Messina (sold out) e un concerto, già esaurito, il 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova, che vedrà calare il sipario su questo ennesimo tour de force.