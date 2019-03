Ucraina, deputati chiedono il divieto di ingresso a Toto Cutugno

Un gruppo di deputati ucraini ha chiesto al capo dei servizi di sicurezza del Paese, Vasily Gritsak, di precludere l'ingresso in Ucraina al cantante Toto Cutugno per le sue presunte posizioni filorusse. Lo ha reso noto uno dei parlamentari che hanno avanzato la richiesta, Viktor Romanyuk. Pochi giorni fa era stato Al Bano ad essere inserito nella lista nera del Paese perché ritenuto pericoloso per la sicurezza nazionale.