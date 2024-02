U2, Bono in concerto a Las Vegas chiede un coro per Navalny

Durante il concerto degli U2 a Las Vegas, Bono ha reso omaggio al leader dell'opposizione russa Alexei Navalny morto sabato in un carcere in Siberia , invitando il pubblico dello Sphere, l'avveniristica arena dove la band si esibisce in una lunga serie di concerti , e a dire ad alta voce il nome dell'oppositore russo, "perché Putin non lo avrebbe mai detto".

"La prossima settimana segnerà due anni da quando Putin ha invaso l'Ucraina - ha detto - Per queste persone, la libertà non è solo una parola in una canzone, per queste persone è la parola più importante del mondo; così importante che gli ucraini combattono e muoiono per essa. Cosi' importante che Alexei Navalny ha deciso di rinunciarvi". Poi ha aggiunto: "Putin non avrebbe mai detto il suo nome. Quindi ho pensato che stasera, come persone che credono nella libertà, dobbiamo dire il suo nome. Non limitarci a ricordarlo, ma dire: Alexei Navalny, Alexei Navalny".