Stromboli diventa Pandora: James Cameron sceglie le Eolie per "Avatar: fuoco e cenere"

Le Eolie tornano sotto i riflettori del cinema mondiale. Dopo l'Odissea di Christopher Nolan, la cui uscita è prevista a luglio, anche James Cameron ha scelto Stromboli come scenario naturale per "Avatar: fuoco e cenere", nuovo capitolo della sua saga. Un incontro tra la potenza della natura e la visione di un autore che ha saputo trasformare l'immaginazione in un linguaggio universale. Le pendici maestose del vulcano vivo, il contrasto tra il nero della roccia e l'azzurro profondo del mare, le luci che cambiano con il vento: tutto concorre a trasformare Stromboli in una Pandora mediterranea. Per Cameron, il vulcano rappresenta più di una semplice location: è un simbolo della vita che rinasce dal fuoco, della natura che resiste e si rigenera, proprio come il mondo di Avatar.