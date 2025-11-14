Stromboli diventa Pandora: James Cameron sceglie le Eolie per "Avatar: fuoco e cenere"

Le immagini di "Avatar: Fuoco e cenere"
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Il regista premio Oscar porta l’universo di Avatar tra le colate incandescenti e i paesaggi primordiali di Stromboli, set naturale scelto per le nuove riprese
© Ufficio stampa
Le Eolie tornano sotto i riflettori del cinema mondiale. Dopo l'Odissea di Christopher Nolan, la cui uscita è prevista a luglio, anche James Cameron ha scelto Stromboli come scenario naturale per "Avatar: fuoco e cenere", nuovo capitolo della sua saga. Un incontro tra la potenza della natura e la visione di un autore che ha saputo trasformare l'immaginazione in un linguaggio universale. Le pendici maestose del vulcano vivo, il contrasto tra il nero della roccia e l'azzurro profondo del mare, le luci che cambiano con il vento: tutto concorre a trasformare Stromboli in una Pandora mediterranea. Per Cameron, il vulcano rappresenta più di una semplice location: è un simbolo della vita che rinasce dal fuoco, della natura che resiste e si rigenera, proprio come il mondo di Avatar.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Stromboli, con le sue eruzioni regolari e il suo carattere indomabile, diventa metafora perfetta del legame tra uomo e natura, tema portante dell'intera saga. La scelta di ambientare qui alcune sequenze non è casuale: Cameron da sempre affida alla potenza degli elementi il ruolo di narratori silenziosi. L'isola, che da secoli incanta viaggiatori e artisti, ora si prepara a fondersi con la magia digitale del regista, che da Titanic ad Avatar ha fatto del rapporto con la natura una dichiarazione d'amore e di rispetto.
La presenza della produzione internazionale è un nuovo riconoscimento per le Isole Eolie, patrimonio mondiale dell'Unesco e set di culto per il cinema. Le atmosfere dell'arcipelago, sospese tra mito e realtà, tornano a ispirare il grande schermo dopo aver affascinato generazioni di registi, da Roberto Rossellini a Nanni Moretti. Ogni scorcio dell'arcipelago racconta un'energia primordiale che oggi trova nuova vita attraverso il linguaggio spettacolare della fantascienza.