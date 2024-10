Al Trieste Science+Fiction Festival i timori legati a intelligenza artificiale, alieni e clima

Tra gli eventi, un appuntamento per gli appassionati di cinema e tecnologia: la Masterclass gratuita con Victor Perez, mago degli effetti speciali di “Il cavaliere oscuro - Il ritorno”, “Rogue One - A Star Wars story”, "Harry Potter e i Doni della Morte" e "Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare". L’evento si terrà sabato 2 novembre alle 16:30 presso la Sala Bazlen di Palazzo Gopcevich, dove Perez racconterà i segreti degli effetti visivi nel cinema, presentando in anteprima quelli realizzati per il prossimo film di Gabriele Salvatores “Napoli - New York”. In particolare, Perez mostrerà come ha ricreato la città di New York girando le scene a Trieste, svelando le tecniche avanzate utilizzate per trasformare l'ambiente locale in un set internazionale.