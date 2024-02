Trentemoller torna in Italia per due concerti

Trentemøller torna in Italia per due concerti.

Appuntamento venerdì 8 novembre all’Alcatraz a Milano e sabato 9 novembre all’Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone" a Roma per Romaeuropa Festival, in collaborazione con Fondazione Musica per Roma. Due occasioni per godere quei paesaggi sonori unici e da quelle melodie memorabili che da sempre contraddistinguono il mondo sonoro dell’acclamato musicista e compositore di base a Copenaghen.