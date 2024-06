Travis Scott arrestato a Miami per ubriachezza molesta

Travis Scott sarà in concerto il 23 luglio all'Ippodromo Snai La Maura di Milano, per quella che sarà la data più grande dell'intero tour europeo. Dopo l'evento unico di Roma "Circus Maximus" dell'anno scorso ad agosto, trasmesso live in streaming mondiale pochi giorni dopo l'uscita dell'album "Utopia", l'artista statunitense che ha cambiato il corso dell'hip hop ha scelto ancora una volta l'Italia come capitale della musica europea.