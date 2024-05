Continuano i successi degli Ac/Dc

Gli Ac/Dc si sono esibiti per la prima volta il 31 dicembre 1973 al Chequers Nightclub di Sydney, in Australia, e sono oggi una delle più influenti band della storia, con oltre 200 milioni di album venduti in tutto il mondo. "Back In Black" è l'album di una band più venduto della storia e il terzo album più venduto in assoluto per un artista, con oltre 50 milioni di copie a livello mondiale. La band è entrata nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2003, oltre che nella Music Victoria Awards Hall of Fame nel loro paese, l'Australia. La festa per i 50 anni della band ha preso il via a marzo con la ristampa in vinile oro dei primi nove album. Di questi, "Back in black" e "Highway to hell" sono entrati in top 5 della classifica Fimi/Gfk degli album fisici più venduti della settimana e in top 20 della classifica generale degli album della settimana. A giugno usciranno altri 6 dischi in vinile color oro in edizione limitata: "If you want blood you’ve got it", "Let there be rock", "Ballbreaker", "Stiff upper lip", "Rock or bust" e "74 Jailbreak".