Tony Effe e Gaia si danno a "Sesso e Samba" nel nuovo singolo insieme

Al via l'"Icon Summer Tour", il primo vero tour da solista del rapper

Le sonorità seducenti della Bossa Nova incontrano quelle taglienti della Trap in questo brano dal ritmo latino, con un ritornello catchy e un sound irresistibile da vera e propria summer hit.

Una summer hit Lo stile iconico di Tony Effe si unisce al timbro sensuale della cantautrice italo-brasiliana Gaia che dimostra ancora una volta tutta la sua poliedricità e versatilità in questo pezzo fresco e magnetico che racconta l’atmosfera ammaliante delle notti sudamericane, tra attrazione, complicità e desiderio. Con un connubio di sensualità e ritmo contagioso “Sesso e samba” ha già il sapore di una “summer hit”, la formula perfetta per dar voce alle infuocate avventure estive, che possono accendersi una sola notte o divampare in eterno.

Fuori anche il video Insieme al brano è uscito anche un videoclip prodotto da Borotalco Tv per la regia di Attilio Cusani. Il video è ambientato in una discarica di automobili, dove tra carcasse di veicoli, ricambi di macchine e furgoni dismessi l’icona della trap e la cantante italo brasiliana, accompagnati da un intero corpo di ballo, trasformano il cantiere decadente in un vero e proprio palcoscenico di strada, a ritmo di samba.

"Icon" in vetta alle classifiche “Sesso e samba” si aggiunge al successo di "Icon", il nuovo album certificato Disco di Platino che a due mesi dalla release è stabile ai vertici della classifica FIMI/GfK e ha già totalizzato oltre 260 MLN di streams; all’interno i brani "Dopo le 4" feat. Bresh & Tedua e "Miu Miu" certificati entrambi Disco di Platino e anche "Honey" (feat. Lazza & Capo Plaza) e "Pillole" (feat. Sfera Ebbasta & Geolier), certificati Disco d’Oro.

Costanza Starrabba