Tom Hanks e Robin Wright di nuovo insieme dopo "Forrest Gump"

Secondo quanto scrive "Vanity Fair", la telecamera non si muove e progressivamente mostra come i componenti di una famiglia cambiano aspetto nel tempo. Hanks passa da un giovane Richard fino a quando diventa 80enne. "Here" è previsto al cinema dal 15 novembre. Hanks, Wright e Zemeckis sono anche in procinto di festeggiare i 30 anni di "Forrest Gump". Nel 1995 il film vinse sei premi Oscar.