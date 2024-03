A settembre 2023 Ferro aveva annunciato il divorzio da Victor Allen, con cui si era unito con nozze blindate a Sabaudia , e scusandosi per dover disdire tutti gli impegni presi in Italia, in particolar modo la presentazione del suo romanzo. "Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L'ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me", aveva scritto.

Il racconto del divorzio

Solo un mese dopo, a ottobre 2023, il cantante ha parlato per la prima volta dopo aver annunciato il divorzio e dopo sette anni d'amore e 4 di matrimonio. Tiziano Ferro ha raccontato a della "crisi durante il tour" e di aver fatto questa scelta "per salvare i miei figli Margherita e Andres". "C’è chi non affronta i problemi - ha spiegato l'artista - e fa scelte all’antica trascinando situazioni che possono diventare tossiche non solo per lui, ma per i figli. Io appartengo a una generazione i cui genitori non si sono lasciati per il 'bene dei figli', ma creando in realtà solo scompensi, facendo respirare infelicità ai bambini. Io sono in una condizione di speranza verso il futuro, ma non posso certo dire che sia un bel periodo".