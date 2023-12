Tiziano Ferro, messaggio social ai fan: "Anno difficile, non riesco a cantare"

"Ciao a tutti ragazzi.

Lo so che vi aspettavate il karaoke di Natale, però è un anno un po' particolare e ultimamente non riesco veramente a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica". Inizia così il lungo video social postato da Tiziano Ferro nel giorno di Natale. "Pochi giorni fa ho registrato la performance con la fantastica Elisa, ho cantato e ho pensato che tutto si fosse sbloccato. Poi, finita quella performance, è andata via la voce per un po' e quindi ho capito che il mio corpo e la mia voce mi stavano dicendo che le devo rispettare".