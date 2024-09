"Thunderbolts*" si mostra nel primo trailer: ecco il film che raggruppa gli antieroi Marvel

Come si vede nel trailer, Florence Pugh veste i panni della nuova Vedova Nera e rintraccia il padre, Red Guardian (David Harbour), dopo essere stata ingaggiata dal governo americano. Con lei ci sono Taskmaster (Olga Kurylenko), Ghost (Hannah John-Kamen), John Walker (Wyatt Hawn Russell), vari antagonisti del Marvel Cinematic Universe visti in "Black Widow", "Ant-Man and the Wasp" e "The Falcon and the Winter Soldier". E' presente anche il Capitano d'Inverno interpretato da Sebastian Stan.