E' quello che si evince dal profilo Instagram dell'artista canadese che ha postato le copertine dei suoi ultimi due album, "After Hours" e "Dawn FM". Una terza foto è un punto interrogativo bianco su sfondo nero. E un 3 nel messaggio che accompagna le immagini. Atteso dunque l'annuncio per The Weeknd che quest'anno tornerà sul palco e sarà anche lo sceneggiatore e attore di un nuovo film in uscita.

Tgcom24

Il 2023 di The Weeknd Nel 2023 The Weeknd è entrato nel Guinness dei primati: non è solo tra gli artisti più ascoltati su Spotify, ma è anche diventato il primo ad aver raggiunto 100 milioni di ascolti mensili. A maggio aveva dichiarato che quello che arriverà quest'anno sarà l’ultimo disco inciso da Abel Tesfaye con il nome d’arte di The Weeknd. “L’album a cui sto lavorando ora è probabilmente il mio ultimo urrà come The Weeknd. È qualcosa che devo fare. Come The Weeknd, ho detto tutto quello che potevo dire”, aveva detto in un'intervista a W Magazine, spiegando: “Sto arrivando a un punto e a un momento in cui mi sto preparando a chiudere il capitolo The Weeknd. Farò ancora musica, forse come Abel, forse come The Weeknd. Ma voglio ancora uccidere The Weeknd. E lo farò".

Sempre nel 2023 abbiamo assistito al tour futuristico "After Hours Til Dawn" che ha incendiato Milano per due date a luglio davanti a 160mila persone con una scenografia imponente e un'atmosfera da brividi tra luci, fiamme ed effetti speciali. A dicembre The Weeknd ha tenuto anche il concerto virtuale su Fortnite. Per il nuovo anno è atteso un ritorno dal vivo negli Stati Uniti, dove manca da un paio d'anni. Dopo le voci messe in giro dal suo braccio destro La Mar Taylor, si attendono le date ufficiali.

