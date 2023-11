"The Rocky Horror Show" festeggia i 50 anni al ritmo del "Time Warp"

Torna a Milano "The Rocky Horror Show", il leggendario musical di Richard O’Brien attualmente in tour in Italia per festeggiare il 50esimo anniversario.

Dal giugno 1973, data del debutto a Londra al Royal Court Theatre, "The Rocky Horror Show" è diventato il musical contemporaneo più longevo al mondo. Lo spettacolo, applaudito da oltre 30 milioni di persone, in più di 30 paesi e tradotto in 20 lingue, continua ancora oggi a divertire e conquistare il pubblico nelle tappe dei suoi tour internazionali registrando straordinari sold out.