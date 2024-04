Fotogallery - Titanic, la zattera del film che non salvò DiCaprio venduta all'asta per 700mila dollari

The Kolors continuano la loro inarrestabile cavalcata internazionale e, dopo la grande festa del Mediolanum Forum di Assago, la band annuncia il suo primo tour europeo: "The Kolors European Tour 2024/25" parte a maggio, e vedrà Stash, Alex e Dario esibirsi per la prima volta nei principali festival e nelle più importanti arene europee.

Il tour toccherà, oltre all’Italia, Paesi come Svizzera, Polonia, Germania, Lituania, Slovenia, e Belgio, sulla scia dell'enorme successo di "Italodisco", oltre 220 milioni di streaming, 5 dischi di platino in Italia, 4 dischi di platino in Polonia, 1 disco di platino in Svizzera e di "Un ragazzo Una ragazza", il brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo e già certificato disco di platino in Italia.