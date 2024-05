Terraforma Exo, a Milano la manifestazione per una nuova ecologia sonora

Una nuova manifestazione culturale, prodotta da Threes Productions, che Nasce dall’idea di portare nel cuore della città un format di ricerca partecipativo dedicato all’esplorazione del linguaggio sonoro, nelle sue molteplici forme. Concerti, installazioni, incontri e passeggiate sonore animeranno per due giorni l’ecosistema del Parco Sempione, avendo come epicentro Triennale Milano. Una forte attenzione verrà data al tema del paesaggio sonoro e al ruolo centrale che questo riveste nella relazione tra l’essere umano e l’ambiente. Verrà indagata la dimensione ecologica del suono come elemento capace di trasformare e interpretare creativamente lo spazio, e quindi di aprire a nuove modalità di coesistenza.

Il termine "exo" deriva dal Greco Antico ἔξω, indicando un prefisso che significa "esterno", "esteriore" o "esterno", utilizzato nella formazione di parole composte. Sin dalla sua origine, la parola implica l'esistenza di un secondo termine e una relazione reciproca di subalternità tra entrambi: essere al di fuori di qualcosa significa riconoscere ciò che, al contrario, è dentro. La condizione di "essere fuori" non è intesa strettamente come in diretta opposizione a "l'interno", ma piuttosto come un atto, un processo, un gesto che conduce dal nucleo di qualsiasi cosa ai suoi dintorni.

