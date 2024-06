Torna Terminal 3 Festival con Gianluca Grignani ed Eiffel 65

Dopo il successo della prima edizione, torna per il secondo anno consecutivo Terminal 3 Festival che si terrà da mercoledì 19 a domenica 23 giugno a Castano Primo (Mi). In un’aerea di oltre 20mila mq, cinque giorni di musica con artisti come Eiffel65, Gianluca Grignani, Sottotono, Bello Figo, Villabanks per una line-up eterogenea che abbraccia differenti generi musicali.